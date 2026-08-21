« L’abbaye au cœur de la ville », une visite guidée à découvrir, Abbaye Sainte-Marie, Arles-sur-Tech

Informations pratiques

« L’abbaye au cœur de la ville », une visite guidée à découvrir 19 et 20 septembre Abbaye Sainte-Marie Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation. Départs des visites à la demande. Les visites peuvent être annulées ou reportées en raison de cérémonie religieuse et de concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les traditions religieuses, les légendes et les croyances d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que l’histoire de l’abbaye, du travail du fer et du patrimoine industriel de la ville.

Lors de cette visite guidée, vous explorerez la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne, notamment son église romane à trois nefs, son cloître gothique du XIIIᵉ siècle et son sarcophage du IVᵉ siècle, appelé la « Sainte-Tombe ».

La visite abordera également le patrimoine industriel local à travers les mines, le travail du fer, le tissage et l’activité chocolatière.

Abbaye Sainte-Marie Baills Jean Baptiste Barjau, 66150 Arles-sur-Tech, France Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33468839066 https://www.tourisme-haut-vallespir.com/cruises/abbaye-sainte-marie-darles-sur-tech Abbaye Bénédictine fondée en 778, l’abbaye Sainte-Marie peut s’enorgueillir d’être la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne. L’église romane à trois nefs abrite un grand orgue Schmidt du XVIIIe siècle. Le cloître gothique du XIIIe siècle est accolé à l’église. Sur le parvis de l’église, une sainte tombe, sarcophage du IVe siècle, sécrète de façon inexplicable de l’eau claire depuis qu’il abrita les reliques des Saints Abdon et Sennen. Parking.

Découvrez les traditions religieuses, les légendes et croyances d’autrefois et d’aujourd’hui, l’abbaye et le travail du fer, le patrimoine industriel de la ville.

©Service patrimoine Mairie Arles-sur-Tech