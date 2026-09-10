Démonstration de dentelle aux fuseaux par l’association Broderie et Dentelle., Église Saint-Sauveur, Arles-sur-Tech

Informations pratiques

Démonstration de dentelle aux fuseaux par l’association Broderie et Dentelle. Samedi 19 septembre, 14h30 Église Saint-Sauveur Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Démonstration de dentelle aux fuseaux par l’Association « Broderie et dentelle » dans le très beau cadre de l’église Saint-Sauveur.

Église Saint-Sauveur 5 rue Saint-Sauveur, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 39 11 99 http://www.tourisme-haut-vallespir.com L’église Saint-Sauveur fut fondée au début du XIIe siècle pour offrir une paroisse aux mas éloignés de l’abbaye.

L’intérieur fut entièrement réaménagé au XIVe siècle puis l’église fut reconstruite au XVIIe siècle, devenant alors le siège de la paroisse d’Arles-sur-Tech. Elle fut église paroissiale jusqu’à la Révolution française.

L’église se distingue par son clocher du XIIe siècle et la richesse de ses retables baroques.

Démonstration de dentelle aux fuseaux par l’Association « Broderie et dentelle » dans le très beau cadre de l’église Saint-Sauveur.

©BIT Arles-sur-Tech