Ateliers cabosse : « Boutique Chocolats Cémoi » Ateliers cabosse : les 5 sens, Le Palau, Arles-sur-Tech

Informations pratiques

Ateliers cabosse : « Boutique Chocolats Cémoi »

Ateliers cabosse : les 5 sens Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Le Palau Pyrénées-Orientales

Gratuit, réservation obligatoire. Nombre limité de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ateliers cabosse : les 5 sens

Venez découvrir l’histoire du groupe Cémoi et du cacao. Initiation aux techniques de dégustation et immersion avec kit senteur et visuel !

Vidéo de fin d’atelier sur la filière cacao, la culture du cacaoyer.

Le Palau Le Palau, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 83 90 66 https://www.tourisme-haut-vallespir.com [{« type »: « phone », « value »: « 0468839066 »}] Le Palau, autrefois dépendance de l’abbaye bénédictine de Sainte-Marie, il s’y trouvait notamment un pressoir qu’utilisaient les Arlésiens, vassaux du seigneur-abbé, lors des vendanges.

Vendu comme bien national pendant la Révolution française, le bâtiment a été acquis au début du XXe siècle par une grande famille d’industriels du chocolat, les Cantaloup, pour en faire leur demeure.

Aujourd’hui, ce lieu, centre d’un pôle patrimonial religieux et culturel, présente un espace muséographique (CIAP) dédié à l’art sacré, et des salles d’expositions temporaires. À 15 km de Céret et 45 km de Perpignan. Le Palau est situé en plein centre ville d’Arles-sur-Tech, face à la mairie. Accessibilité personnes à mobilité réduite.

Ateliers cabosse : les 5 sens

©Cémoi