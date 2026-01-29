CONCERT D’ORGUE

Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

2026-10-11

L’orgue dans tous ses éclats Suzan WOODSON, orgue

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

The organ in all its glory : Suzan WOODSON, organ

