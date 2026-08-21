Visitez le chantier du pont Anne-de-Bretagne, Jardin des Berges, Nantes

Informations pratiques

Visitez le chantier du pont Anne-de-Bretagne Samedi 19 septembre, 09h30 Jardin des Berges Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette visite sera l’occasion de découvrir les coulisses de ce projet emblématique et d’échanger avec les équipes qui œuvrent à sa réalisation.

Pour votre confort et votre sécurité lors de la visite, il est recommandé de porter des baskets ou des chaussures fermées. Les chaussures ouvertes sont fortement déconseillées.

Le chantier mettra à votre disposition des équipements de protection individuelle pour la visite.

Merci de nous informer, lors de votre inscription, si vous avez des difficultés à emprunter les escaliers, afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.

⚠️ Le nombre de places est limité à 30 visiteurs. Durée de la visite : 1 heure

Quelques créneaux sont encore disponibles : inscrivez-vous gratuitement !

Lieu du rendez-vous : Base vie GTM Ouest, Jardin des Berges

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À l’occasion des Journées du Patrimoine, le chantier du pont Anne-de-Bretagne à Nantes ouvre ses portes. Venez découvrir les coulisses !

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