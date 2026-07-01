Visitez Le Pari, lieu unique dédié à la création contemporaine et au spectacle vivant !, Le Pari, Tarbes

Informations pratiques

Visitez Le Pari, lieu unique dédié à la création contemporaine et au spectacle vivant ! Samedi 19 septembre, 14h00 Le Pari Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Installé dans un ancien cinéma réhabilité, Le Pari est, depuis 2004, une véritable fabrique artistique portée par la Ville de Tarbes. Ce lieu original offre aux artistes et aux compagnies émergentes les espaces et les moyens nécessaires pour créer leurs spectacles.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de cette usine à création.

Découvrez les coulisses du spectacle vivant et parcourez une exposition dédiée à la création contemporaine.

Une immersion au cœur de la création artistique actuelle.

Le Pari 21 Rue Georges Clémenceau, 65000 Tarbes, France Tarbes 65000 Marcadieu Hautes-Pyrénées Occitanie 33562511200 https://lepari-tarbes.fr

Installé dans un ancien cinéma réhabilité, Le Pari est depuis 2004 une véritable fabrique artistique, portée par la Ville de Tarbes. Ce lieu original offre aux artistes et compagnies émergentes les …

©Tarbes en Scènes / Cie Non Sin Tri / Répétitions de Ça-turne