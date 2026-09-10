Visitez le rucher pédagogique municipal de Lavaur, Le rucher de lavaur, Lavaur

Informations pratiques

Visitez le rucher pédagogique municipal de Lavaur Samedi 19 septembre, 10h00 Le rucher de lavaur Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir le rucher pédagogique de Lavaur.

Mathieu, apiculteur et formateur, vous présentera ce projet original et vous fera découvrir le fascinant monde des abeilles grâce à une ruche géante de 8 m². Une animation ludique et pédagogique pour mieux comprendre le rôle essentiel des abeilles, leur organisation et le travail de l’apiculteur.

Le rucher de lavaur 81500 Lavaur Lavaur 81500 Tarn Occitanie 07 71 87 68 70 https://www.facebook.com/lerucherdelavaur/photos Parking ouvert

Venez découvrir le rucher pédagogique de Lavaur

©rotary club Lavaur Graulhet