Visitez l’église Saint-Pierre de Mâcon guidé par un fidèle, via les instruments, couleurs et lieux de la liturgie Place Saint-Pierre Mâcon

Mâcon

Visitez l’église Saint-Pierre de Mâcon guidé par un fidèle, via les instruments, couleurs et lieux de la liturgie

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 15:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite gratuite de l’Église Saint Pierre de Mâcon.

La paroisse St Etienne de Mâcon est heureuse de vous proposer de (re)découvrir son église St Pierre, guidé par un fidèle catholique dans chaque partie de l’église (façade, nefs, chœur, etc..).

Chaque mois, la visite s’axera sur un thème particulier

– Mars les femmes dans l’Eglise

– Mai la figure de Marie

– Septembre la Création

– Novembre les saints et leurs attributs

etc.

Pour le mois de Juin, il est proposé de se focaliser sur les instruments, lieux, symboles et couleurs liturgiques utilisés par les catholiques, à travers les tableaux, les statues, les vitraux, les fresques ainsi que lors des différents offices.

NB la visite n’est pas une visite historique ou architecturale. Si besoin des guides conférenciers professionnels organisent des visites spécifiques (se renseigner auprès de l’office du tourisme).

Elle n’est pas non plus une visite cultuelle ni catéchétique. Elle se veut une occasion de revoir sa culture religieuse via l’oeil d’un de ses pratiquants. Aucune base de foi ou de catéchèse n’est requise, au contraire !

Notre proposition est de découvrir (ou redécouvrir) un lieu de culte catholique pour comprendre ce qu’il s’y passe et ce en 3 regards

1- Ce que je vois (qu’est-ce que c’est, qui l’a fait, quand , etc.)

2- Je comprends (qu’est-ce que ça signifie pour les catholiques ? pourquoi c’est ici ?)

3- Je le vis (ce que les fidèles disent ou font ici).

La visite se fait sur réservation par mail (voir formulaire , ou directement à l’adresse psedm@orange.fr). Une confirmation vous sera transmise en retour, merci d’indiquer le nombre et l’âge de chaque participant. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre de Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté psedm@orange.fr

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L’événement Visitez l’église Saint-Pierre de Mâcon guidé par un fidèle, via les instruments, couleurs et lieux de la liturgie Mâcon a été mis à jour le 2026-04-17 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès