Visitez librement une bibliothèque humaniste, Bibliothèque Humaniste, Sélestat

Informations pratiques

Visitez librement une bibliothèque humaniste 19 et 20 septembre Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin

Les conditions évolueront en fonction des recommandations sanitaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez des manuscrits médiévaux et imprimés du XVème et du XVIème siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti. Suivez les traces du célèbre Beatus Rhenanus, grâce au témoignage précieux laissé par sa bibliothèque.

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes en juin 2018, après quatre années de fermeture pour restructuration, menée par l’architecte Rudy Ricciotti.

Cette bibliothèque conserve un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe et XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages provient de la bibliothèque paroissiale et de la collection personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

Découvrez des manuscrits médiévaux et imprimés du XVème et du XVIème siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti. Suivez les traces du célèbre Beatus Rhenanus, grâce au précieux…

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