Visitez librement une église au style résolument moderne, Eglise Saint-Denis, Roussy-le-Bourg

Informations pratiques

Visitez librement une église au style résolument moderne 19 et 20 septembre Eglise Saint-Denis Moselle

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visitez librement l’église Saint-Denis qui ouvre exceptionnellement ses portes ! Prenez également le temps d’explorer le petit Jardin du Souvenir derrière l’église et d’y découvrir de surprenantes pierres tombales dont celle d’un certain Louis Masson Salmchâteau assassiné en 1809.

Eglise Saint-Denis Place de l’église, 57330 Roussy-le-Village Roussy-le-Bourg 57330 Moselle Grand Est Au détour d’une balade à Roussy-le-Village, vous pourrez admirer l’église Saint-Denis d’un style très contemporain en béton, pierre de taille et pierre de calcaire. Elle date de 1956 et renferme un autel, 6 statues du XVIIème siècle, une crypte et des vitraux du XXème siècle. A l’extérieur, une sculpture contemporaine du Christ en majesté et du Tétramorphe. Sa tour de 33 mètres de haut vous donnera le vertige ! Prenez le temps d’explorer le petit Jardin du Souvenir derrière l’église et d’y découvrir de surprenantes pierres tombales dont celle de Louis Masson Salmchâteau assassiné en 1809.

Visitez librement l’église Saint-Denis qui ouvre exceptionnellement ses portes ! Prenez également le temps d’explorer le petit Jardin du Souvenir derrière l’église et d’y découvrir de surprenantes en…

@Poinsignon