Visitez librement une église romane, Église de l’Assomption, Champ-le-Duc

Informations pratiques

Visitez librement une église romane 19 et 20 septembre Église de l’Assomption Vosges

Gratuit. Entrée libre. Durée : 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre.

Église de l’Assomption place de l’église 88600 Champ-le-Duc Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est 0329505133 Construite vraisemblablement dans le troisième quart du XIIe siècle, l’église est une des premières et la plus importante de la vallée de la Vologne, tout comme le village qui l’entoure, puisqu’il préexistait à la ville de Bruyères.

L’église de l’Assomption de Notre-Dame de Champ-le-Duc est un édifice de style roman construit sur le site d’une prétendue villa du IXe siècle, dont on attribue la fondation à l’empereur Charlemagne lui-même, qui aurait eu l’habitude de venir chasser dans les environs. L’église a connu plusieurs restaurations, au XVIIIe siècle, puis après la Seconde Guerre mondiale, et également à la fin du XXe siècle suite à un incendie. L’édifice fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 7 mars 1908.

Il abrite un remarquable mobilier, protégé au titre des monuments historiques également, remontant principalement au XVIIIème siècle, en particulier l’orgue, attribué à Nicolas Dupont, construit en 1781, l’autel-tombeau, le tabernacle et les fonts baptismaux.

Construite vraisemblablement dans le troisième quart du XIIe siècle, l’église est une des premières et la plus importante de la vallée de la Vologne, tout comme le village qui l’entoure, puisqu’il à …

©Raphdvoj / Wikimedia Commons