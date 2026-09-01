Visitez Morez au fil de l’eau Hauts de Bienne
mercredi 23 septembre 2026 · Hauts de Bienne
Informations pratiques
Hauts de Bienne
Visitez Morez au fil de l’eau
Hauts de Bienne Jura
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 13:30:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Visitez Morez au fil de l’eau
Le lieu de rendez-vous sera indiqué lors de la réservation.
Tarif 1€ par personne
La ville a été bâtie autour de la Bienne, les nombreux moulins ont profité de la force de l’eau pour développer les activités économiques bien connues lunetterie, émail, clous…
Venez découvrir cette histoire industrielle au bord de la rivière tout en profitant de sa richesse naturelle. En effet, il se pourrait qu’on aperçoive cincles plongeurs, truites et autres insectes aquatiques qui peuplent cet espace !
N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche et de l’eau.
Inscription OBLIGATOIRE auprès de l’Espace Mosaïque de Saint-Claude
> Par mail accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr
> Ou par téléphone (Espace Mosaïque) 03 84 45 22 97 .
Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr
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English : Visitez Morez au fil de l’eau
L’événement Visitez Morez au fil de l’eau Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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