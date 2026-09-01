Informations pratiques

Hauts de Bienne

Visitez Morez au fil de l’eau

Hauts de Bienne Jura

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 13:30:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Visitez Morez au fil de l’eau

Le lieu de rendez-vous sera indiqué lors de la réservation.

Tarif 1€ par personne

La ville a été bâtie autour de la Bienne, les nombreux moulins ont profité de la force de l’eau pour développer les activités économiques bien connues lunetterie, émail, clous…

Venez découvrir cette histoire industrielle au bord de la rivière tout en profitant de sa richesse naturelle. En effet, il se pourrait qu’on aperçoive cincles plongeurs, truites et autres insectes aquatiques qui peuplent cet espace !

N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche et de l’eau.

Inscription OBLIGATOIRE auprès de l’Espace Mosaïque de Saint-Claude

> Par mail accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

> Ou par téléphone (Espace Mosaïque) 03 84 45 22 97 .

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visitez Morez au fil de l’eau

L’événement Visitez Morez au fil de l’eau Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)