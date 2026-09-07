Visitez un hôpital datant du XVIIIe siècle, Ancien Hôpital Bruyères, Bruyères

Informations pratiques

Visitez un hôpital datant du XVIIIe siècle Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Ancien Hôpital Bruyères Vosges

Gratuit. Nombre de places limité. Chaussures confortables recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’hôpital de Bruyères, ainsi que ses chapelles attenantes. Vous pourrez visiter une partie de l’hôpital datant de 1774, et la chapelle Saint-Jean, chapelle mortuaire avec sa salle d’autopsie, unique en Lorraine.

Ancien Hôpital Bruyères rue de l’hôpital 88600 Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est

Découvrez l’histoire de l’hôpital de Bruyères, ainsi que ses chapelles attenantes. Vous pourrez visiter une partie de l’hôpital datant de 1774, et la chapelle Saint-Jean, chapelle mortuaire avec sa…

@ChristianBourion