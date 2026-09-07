Visitez un hôpital datant du XVIIIe siècle, Ancien Hôpital Bruyères, Bruyères
dimanche 20 septembre 2026 · Ancien Hôpital Bruyères · Bruyères
Informations pratiques
Visitez un hôpital datant du XVIIIe siècle Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Ancien Hôpital Bruyères Vosges
Gratuit. Nombre de places limité. Chaussures confortables recommandées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez l’histoire de l’hôpital de Bruyères, ainsi que ses chapelles attenantes. Vous pourrez visiter une partie de l’hôpital datant de 1774, et la chapelle Saint-Jean, chapelle mortuaire avec sa salle d’autopsie, unique en Lorraine.
Ancien Hôpital Bruyères rue de l’hôpital 88600 Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est
Découvrez l’histoire de l’hôpital de Bruyères, ainsi que ses chapelles attenantes. Vous pourrez visiter une partie de l’hôpital datant de 1774, et la chapelle Saint-Jean, chapelle mortuaire avec sa…
@ChristianBourion
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