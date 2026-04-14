Visitez une ville impériale, Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne, Brienne-le-Château
Visitez une ville impériale, Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne, Brienne-le-Château vendredi 26 juin 2026.
Visitez une ville impériale 26 et 27 juin Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Aube
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Profitez gratuitement d’une visite ludique audioguidée de Brienne-le-Château.
Napoléon, version XXIe siècle, vous fait découvrir sa ville impériale. Entre nostalgie, souvenirs et émotion, retournez sur les bancs de l’école avec un professeur hors du commun.
Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne 1 rue Emile Zola, 10500 Brienne-le-Château Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil@grandslacsdechampagne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325928241 »}]
Profitez gratuitement d’une visite ludique audioguidée de Brienne-le-Château. audioguide visite libre
OT Grands Lacs de Champagne – EG, AM
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