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Viva Espana ! Place Saint-Germain Vault-de-Lugny

Viva Espana ! Place Saint-Germain Vault-de-Lugny dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place Saint-Germain

Adresse : Eglise

Ville : 89200 Vault-de-Lugny

Département : Yonne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vault-de-Lugny

Viva Espana !

Place Saint-Germain Eglise Vault-de-Lugny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Concert de musiques espagnoles. Trio Cordes au vent Marielle Manet et Frédérique Guillaumet, traverso et flûtes Sylvie André-Jeanmaire, viole et violoncelle.   .

Place Saint-Germain Eglise Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 61 23 64 11 

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English : Viva Espana !

L’événement Viva Espana ! Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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