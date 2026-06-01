Viva Espana ! Place Saint-Germain Vault-de-Lugny
Viva Espana ! Place Saint-Germain Vault-de-Lugny dimanche 14 juin 2026.
Vault-de-Lugny
Viva Espana !
Place Saint-Germain Eglise Vault-de-Lugny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert de musiques espagnoles. Trio Cordes au vent Marielle Manet et Frédérique Guillaumet, traverso et flûtes Sylvie André-Jeanmaire, viole et violoncelle. .
Place Saint-Germain Eglise Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 61 23 64 11
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English : Viva Espana !
L’événement Viva Espana ! Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay