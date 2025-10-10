Viva! La loquace Cie Salle Coppélia La Flèche
Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe
VIVA! est une histoire vraie. Celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste. VIVA! est le récit d’un tabou sociétal et familial.
Sur le plateau, un bureau. Dans les tiroirs, des objets. Craie, rouleau de scotch, agrafeuse et taille-crayon… vont tenter de reconstituer l’Histoire.
Sans jamais oublier le pouvoir salvateur de l’humour, VIVA! interroge la part de responsabilité collective tapie dans les actes individuels, la capacité d’une société à se réparer et à se transformer. .
English :
VIVA! is a true story. The story of a Spanish family caught up in the civil war and Franco?s dictatorship. VIVA! is the story of a societal and family taboo.
German :
VIVA! ist eine wahre Geschichte. Es ist die Geschichte einer spanischen Familie, die durch den Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur getrieben wird. VIVA! ist die Geschichte eines gesellschaftlichen und familiären Tabus.
Italiano :
VIVA! è una storia vera. È la storia di una famiglia spagnola coinvolta nella guerra civile e nella dittatura di Franco. VIVA! è la storia di un tabù sociale e familiare.
Espanol :
VIVA! es una historia real. Es la historia de una familia española atrapada en la guerra civil y la dictadura franquista. VIVA! es la historia de un tabú social y familiar.
