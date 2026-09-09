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VIVA : Petite odyssée dans un trou noir, Gite de la Poterie, Wirwignes

mercredi 9 septembre 2026 · Gite de la Poterie · Wirwignes

VIVA : Petite odyssée dans un trou noir, Gite de la Poterie, Wirwignes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Gite de la Poterie
Adresse
Wirwignes
Ville
62240 Wirwignes
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Compagnie S-BILD

VIVA : Petite odyssée dans un trou noir Mercredi 9 septembre, 18h45 Gite de la Poterie Pas-de-Calais

Compagnie S-BILD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T18:45:00+02:00 – 2026-09-09T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-09T18:45:00+02:00 – 2026-09-09T19:45:00+02:00

C’est le grand jour.
Un jeune réalisateur de cinéma vient présenter son film au public. L’œuvre de sa vie, un projet-monstre : un film qui sauvegardera tous les souvenirs de l’humanité !
Seulement, cette ambition démesurée l’a dépassé, et le rêve s’est rapidement transformé en naufrage.
C’est donc l’histoire de ce joyeux échec qu’il va nous raconter. Un récit aux allures de road-trip endiablé sur les chemins de la mémoire.

Avec beaucoup d’humour et une énergie débordante, VIVA nous embarque dans une rocambolesque odyssée aussi drôle que profondément humaine.

Gite de la Poterie Wirwignes Wirwignes 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.30.55.31.62 »}, {« type »: « email », « value »: « s-bild@outlook.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321917946 »}]
Théâtre

Jeanne Smith

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