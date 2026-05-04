Vivaldi et moi, ABC, Toulouse
Vivaldi et moi, ABC, Toulouse lundi 4 mai 2026.
Vivaldi et moi Lundi 4 mai, 20h00 ABC Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T20:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:50:00+02:00
Fin : 2026-05-04T20:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:50:00+02:00
en présence Jean-Marc Andrieu, directeur de l’orchestre baroque » Les Passions » et Marcel Marty
ABC 13 rue Saint Bernard, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0947#showmovie?id=E5245 »}]
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