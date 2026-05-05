Vivaldi et moi, ABC, Toulouse

Vivaldi et moi Mercredi 6 mai, 20h15 ABC Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T20:15:00+02:00 – 2026-05-06T22:05:00+02:00

Fin : 2026-05-06T20:15:00+02:00 – 2026-05-06T22:05:00+02:00

en présence de Solène Rivoal, maîtresse de conférences en histoire moderne à l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion, et animée par Natacha Laurent et Olivier Loubes. En collaboration avec l’UT2J et la revue L’Histoire. Tarif du mercredi : 5€.

ABC 13 rue Saint Bernard, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0947#showmovie?id=E5245 »}]

Cinéma et histoire – Venise du XVIIIe siècle, Cecilia, une violoniste virtuose de 20 ans vit à l’orphelinat Pièta. Malgré son talent, Cecilia sait que le mariage est sa seule échappatoire. Elle ren… ABC Vivaldi et moi