« Vivant.e.s », un Micro-Festival à la Médiathèque !, Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
« Vivant.e.s », un Micro-Festival à la Médiathèque ! 2 et 3 octobre Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes
> Entrée libre, +5ans, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Découvrez une exposition interactive pour explorer la richesse de la biodiversité et du vivant !
– Fabrique de chimère pour créer vos propres créatures.
– Malles interactives : quiz, énigmes et puzzles sur la faune et la flore.
– Borne photo pour imprimer votre marionnette animale.
– Ateliers DIY : masques, dioramas et coloriages à emporter.
> JEU 1/10 & VEN 2/10 : 16h-18h
> SAM 3/10 10h-12h, 13h-17h
> Entrée libre, +5ans
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine 05-58-07-16-54
Biblis en folie 2026
©La Fabulerie Machines à histoires
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