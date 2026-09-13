Vivement qu’on meure Théâtre du Cyclope Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-12 20:30 –

Gratuit : non De 10,50 € à 15 € Tarif plein : 15 €Tarif réduit : 10,50 €Tarif adhérent : 9 €Réservation en ligne sur www.theatreducyclope.comou par téléphone au 02.51.86.45.07 Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Ce spectacle est l’histoire loufoque, aussi absurde que touchante, de sa quête. Depuis la décès de sa chèvre: Chèvrefeuille, elle veut absolument savoir où vont les mortspour arriver à profiter de la vie en toute sérénité !Aidée de son seul ami Brendo, elle va croiser une galerie de personnages aussi barrés qu’elle : une chamane étrange,un standardiste Mexicain, Frida Kahlo…Plus il y a de danger, plus elle s’amuse !Si vous aussi vous pensez mourir un jour, la réponse à cette question universelle peut vous intéresser.Y arrivera-t-elle ? À partir de 5 ans | Durée : 1h Compagnie : LezartprodAuteur.ice : MaroxMise en scène : YtoComédienn.e : Marox

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/



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