Vivez le musée ! atelier yoga Alençon
Vivez le musée ! atelier yoga Alençon dimanche 10 mai 2026.
Alençon
Vivez le musée ! atelier yoga
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Des contenus différents sont proposés chaque mois séance d’aromathérapie, atelier d’écriture créative, séance d’art-thérapie plastique, etc.
Dans leur spécialité, et avec leurs sensibilité et expérience propres, les intervenants invitent les participants à un voyage sensoriel et créatif face aux œuvres. L’opportunité d’appréhender les œuvres autrement, en y engageant son corps, ses sens et sa créativité.
Destinées aux ados et aux adultes, les séances se déroulent le 2e dimanche du mois, de 10 h 30 à 12 h.
Guidés par Sophie Stefanovitch de l’espace “Sous les Cèdres” à Alençon, adoptez des postures de yoga, une discipline qui n’a plus à prouver son impact sur la gestion des émotions et le développement de la conscience de soi.
À partir de 16 ans.
Prévoir une tenue confortable et un tapis de yoga. .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07 musee@cu-alencon.fr
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English : Vivez le musée ! atelier yoga
L’événement Vivez le musée ! atelier yoga Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON
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