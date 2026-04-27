Alençon

Vivez le musée ! atelier yoga

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Des contenus différents sont proposés chaque mois séance d’aromathérapie, atelier d’écriture créative, séance d’art-thérapie plastique, etc.

Dans leur spécialité, et avec leurs sensibilité et expérience propres, les intervenants invitent les participants à un voyage sensoriel et créatif face aux œuvres. L’opportunité d’appréhender les œuvres autrement, en y engageant son corps, ses sens et sa créativité.

Destinées aux ados et aux adultes, les séances se déroulent le 2e dimanche du mois, de 10 h 30 à 12 h.

Guidés par Sophie Stefanovitch de l’espace “Sous les Cèdres” à Alençon, adoptez des postures de yoga, une discipline qui n’a plus à prouver son impact sur la gestion des émotions et le développement de la conscience de soi.

À partir de 16 ans.

Prévoir une tenue confortable et un tapis de yoga. .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07 musee@cu-alencon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vivez le musée ! atelier yoga

L’événement Vivez le musée ! atelier yoga Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON