Informations pratiques

Lembach

Vivez l’éclipse solaire au château fort de Fleckenstein !

Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Depuis la plateforme sommitale, venez observer l’éclipse et redécouvrir le Fleckenstein sous une lumière inhabituelle. Le soleil, progressivement voilé par la lune, sera masqué à près de 90 %. Aucun artifice le château, le grès des Vosges, le paysage et la lumière seront les seuls acteurs de cette soirée astrale.

À l’occasion de l’éclipse solaire, le château reste exceptionnellement ouvert jusqu’au crépuscule. Depuis la plateforme sommitale, venez observer l’éclipse et redécouvrir le Fleckenstein sous une lumière inhabituelle. Le soleil, progressivement voilé par la lune, sera masqué à près de 90 %. En cas de ciel dégagé, le phénomène sera visible jusqu’aux environs de 20h10, avant que le soleil ne disparaisse derrière les collines boisées. Aucun artifice le château, le grès des Vosges, le paysage et la lumière seront les seuls acteurs de cette soirée astrale.

Pensez à vous munir de lunettes spéciales éclipse. Les lunettes de soleil ordinaires ne protègent pas les yeux. La visibilité de l’éclipse reste naturellement soumise aux conditions météorologiques. .

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 28 52 info@fleckenstein.fr

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English :

From the summit platform, come watch the eclipse and rediscover the Fleckenstein in an unusual light. The sun, gradually obscured by the moon, will be nearly 90% covered. No special effects: the castle, the Vosges sandstone, the landscape, and the light will be the only stars of this celestial evening.

L’événement Vivez l’éclipse solaire au château fort de Fleckenstein ! Lembach a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de l’Alsace Verte