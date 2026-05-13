Vivez une soirée effervescente au cœur des années folles, L’Envol des Pionniers, Toulouse

Vivez une soirée effervescente au cœur des années folles Samedi 23 mai, 19h00 L’Envol des Pionniers Haute-Garonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

✨ Une Nuit des Musées festive à L’Envol des Pionniers

Le temps d’une soirée, laissez-vous transporter dans une ambiance festive inspirée des années folles, où musique, danse et animations vous plongent dans l’effervescence de l’époque.

L’entrée est gratuite pour tous et vous donne accès à l’exposition permanente et temporaire.

Dansez et chantez au rythme des années folles

Pour bien commencer la soirée, toutes les heures, une initiation au charleston invite petits et grands à entrer dans la danse avec l’association Moogly Dance. Que vous soyez débutants ou danseurs confirmés, quelques pas suffisent pour se laisser emporter par l’énergie de cette époque.

Prolongez ensuite ce moment festif avec le spectacle des Mademoiselles, un groupe swing aux accents vintage qui vous entraîne dans un univers retro. Chant et danse sont au rendez-vous.

Sortez vos tenues de fêtes et venez costumés façon années 20 pour entrez pleinement dans l’ambiance.

Et pour garder une trace de cette nuit hors du temps, un photobooth vintage est installé pour l’occasion. Repartez avec un souvenir de votre passage à L’Envol des Pionniers.

Jouez avec la convivialité des années 20

Juste à côté, dans la salle des Pionniers, deux atmosphères se rencontrent et se complètent. D’un côté, des jeux en bois invitent petits et grands à partager un moment convivial, dans l’esprit simple et chaleureux des divertissements d’autrefois. De l’autre, l’ambiance se fait plus feutrée autour des tables de roulette et de blackjack, réservées aux adultes, où le hasard et l’élégance des années folles prennent toute leur place.

✈️ Une autre façon de découvrir L’Envol des Pionniers

En s’inscrivant dans la Nuit européenne des Musées, L’Envol des Pionniers propose une expérience différente : festive, participative et ouverte à tous. C’est ainsi une occasion unique de (re)découvrir ce lieu emblématique et de partager, le temps d’une nuit, l’esprit d’aventure des pionniers de l’Aéropostale.

La boutique fait sa braderie

Pour la première fois, la boutique propose une braderie exceptionnelle avec une sélection d’objets à prix doux. Une occasion idéale pour repartir avec un souvenir.

Enfin, pour compléter la soirée, ne manquez pas l’exposition temporaire dédiée à Air France. Depuis plus de 90 ans, Air France fait rayonner l’art du voyage à la française à travers le monde. Grâce à plus de 170 objets présentés, cette exposition immersive vous plonge dans l’univers d’Air France, de 1933 à nos jours et souligne son lien particulier avec Toulouse, l’une des grandes capitales mondiales de l’aéronautique, à travers l’histoire de la compagnie française emblématique. Cette exposition est aussi l’occasion de redécouvrir la relation forte qui unit depuis toujours Toulouse à la compagnie aérienne, dans des bâtiments historiques exploités par Air France pendant 70 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 23 mai de 19h à 00h

Dernière admission à 23h30

Entrée gratuite sur inscription (ouverture du lien d’inscription le 5 mai)

N’hésitez pas à venir costumés dans l’esprit des années 20 aux années 50 !

Pas de restauration sur place

L’Envol des Pionniers 6 rue Jacqueline Auriol 31400 TOULOUSE Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ [{« link »: « https://www.facebook.com/p/Moogly-Dances-100057297384338/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://www.les-mademoiselles.fr/desanneesfollesauxannees50 »}, {« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/decouvrir/exposition-air-france-une-histoire-delegance/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 480, « description »: « Le temps du2019une soiru00e9e, laissez-vous transporter dans une ambiance festive inspiru00e9e des annu00e9es folles. », « html »: «

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✨ Une Nuit des Musées festive à L’Envol des Pionniers

©L’Envol des Pionniers