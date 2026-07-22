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AGENDA · Saint-Georges-d'Oléron

Vivions d’Afrique rencontre littéraire avec l’auteure Zineb Mekouar Chéray Saint-Georges-d’Oléron

vendredi 16 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chéray
Adresse
82 rue du Docteur Seguin
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-d’Oléron

Vivions d’Afrique rencontre littéraire avec l’auteure Zineb Mekouar

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-16 00:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Plongez dans l’univers littéraire de Zineb Mekouar lors d’une rencontre placée sous le signe de l’échange et de la découverte. Entrée libre
  .

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14  mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

Immerse yourself in the literary world of Zineb Mekouar during an event focused on dialogue and discovery. Free admission

L’événement Vivions d’Afrique rencontre littéraire avec l’auteure Zineb Mekouar Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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