Vivions d’Afrique rencontre littéraire avec l’auteure Zineb Mekouar Chéray Saint-Georges-d’Oléron
vendredi 16 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Vivions d’Afrique rencontre littéraire avec l’auteure Zineb Mekouar
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-16 00:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Plongez dans l’univers littéraire de Zineb Mekouar lors d’une rencontre placée sous le signe de l’échange et de la découverte. Entrée libre
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English :
Immerse yourself in the literary world of Zineb Mekouar during an event focused on dialogue and discovery. Free admission
L’événement Vivions d’Afrique rencontre littéraire avec l’auteure Zineb Mekouar Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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