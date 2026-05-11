Vivons Vieux, Vivons Heureux il n’y a pas d’âge pour refaire le monde ! MoHo Caen

Caen

Vivons Vieux, Vivons Heureux il n’y a pas d’âge pour refaire le monde !

MoHo 16 Bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 10:00:00

fin : 2026-05-19 16:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Le concept Une journée d’action intergénérationnelle, conviviale et utile. On dit souvent que les époques ne se comprennent plus. Et si on prouvait le contraire . Retrouvez-nous pour faire monter le compteur de la solidarité et de l’engagement avec des défis solidaires à faire en équipe.

Le concept Une journée d’action intergénérationnelle, conviviale et utile. On dit souvent que les époques ne se comprennent plus. Et si on prouvait le contraire .

Retrouvez-nous pour faire monter le compteur de la solidarité et de l’engagement avec des défis solidaires à faire en équipe. Que vous ayez 20, 60 ou 80 ans, nous vous invitons à une expérience unique une journée pour casser les clichés et agir concrètement dans votre quartier. Pas de longs discours, ici on passe à l’action ensemble !

Le programme de votre journée

10h à 11h — Accueil On brise la glace autour d’un café. Vous rencontrez votre équipe et vous choisissez ensemble vos missions du jour.

11h à 15h — Le rallye de l’Action C’est le cœur de la journée ! En équipe, vous accomplissez des missions auprès d’associations locales présentes. C’est accessible à toutes et tous, peu importe votre forme physique. Le déjeuner est prévu et offert !

15h à 16h — Célébration On partage nos réussites et on découvre les acteurs locaux avec qui vous pourrez continuer à faire bouger les choses si vous le souhaitez.

Quelles missions vous attendent ?

Vous agirez sur des thématiques essentielles écologie, santé, lien social, mémoire. Voici quelques exemples pour vous donner une idée

Cap sur l’accessibilité Recenser les lieux accueillants pour tous avec l’association Acceslibre.

Le fil de la mémoire Collecter des anecdotes de quartier pour préserver l’histoire locale.

Ateliers Seconde vie Créer des objets utiles à partir de récup’ pour la planète.

Courriers du cœur Écrire aux personnes isolées avec 1 lettre 1 sourire. .

MoHo 16 Bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Vivons Vieux, Vivons Heureux il n’y a pas d’âge pour refaire le monde !

The concept: An intergenerational, friendly and useful action day. It’s often said that different eras don’t understand each other. Let’s prove them wrong. Join us to turn up the heat on solidarity and commitment with a series of team-based solidarity challenges.

L’événement Vivons Vieux, Vivons Heureux il n’y a pas d’âge pour refaire le monde ! Caen a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité