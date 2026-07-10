Vivons Vieux, Vivons Heureux : il n’y a pas d’âge pour refaire le monde ! La Cantine x La French Tech Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

On dit souvent que les époques ne se comprennent plus. Et si on prouvait le contraire ?Retrouvez-nous pour faire monter le compteur de la solidarité et de l’engagement avec des défis solidaires à faire en équipe. Que vous ayez 20, 60 ou 80 ans, nous vous invitons à une expérience unique : une journée pour casser les clichés et agir concrètement dans votre quartier. Pas de longs discours, ici on passe à l’action ensemble !Au programme de la journée :• 10h à 11h — Accueil : On brise la glace autour d’un café. Vous rencontrez votre équipe et vous choisissez ensemble vos missions du jour.• 11h à 15h — Le rallye de l’Action : C’est le cœur de la journée ! En équipe, vous accomplissez des missions auprès d’associations locales présentes. C’est accessible à toutes et tous, peu importe votre forme physique. Le déjeuner est prévu et offert !• 15h à 16h — Célébration : On partage nos réussites et on découvre les acteurs locaux avec qui vous pourrez continuer à faire bouger les choses si vous le souhaitez.Prête ou prêt à faire bouger le monde avec nous ? Inscrivez-vous ici !

La Cantine x La French Tech Nantes Nantes 44200

https://chiche.makesense.org/events/e/vivons-vieux-vivons-heureux-il-ny-a-pas-dage-pour-refaire-le-monde-697b398de8e89c00075bb41a



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