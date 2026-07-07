Vivre à Chalon 1477 1610 Les Defis du Quotidien ! Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Vivre à Chalon 1477 1610 Les Defis du Quotidien !

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 13:30:00

fin : 2027-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Dans une ville de Chalon qui passe de l’autorité des Ducs de Bourgogne à celle des Rois de France, qui devient ville frontière, qui subit de plein fouet les Guerres de religion et la misère qui l’accompagne, comment vit-on ? Comment relève-t-on ces défis du quotidien manger, consommer, habiter, travailler ?

Grâce aux recherches inédites de Sophie Bodin, docteure en Histoire, venez découvrir l’émouvant et riche passé de notre cité ! .

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

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English : Vivre à Chalon 1477 1610 Les Defis du Quotidien !

L’événement Vivre à Chalon 1477 1610 Les Defis du Quotidien ! Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-27 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)