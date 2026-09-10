Informations pratiques

« Vivre la Grande Guerre à l’Arrière – Lignes de vies brisées, entre le petit peuple paysan et ouvrier et les élites » par Pierre Allorant Samedi 19 septembre, 18h00 Maison de la Polyculture Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Deux mots pour te donner des nouvelles… une famille ormoise au cœur de la Première Guerre mondiale »

Maison de la Polyculture 19 rue des Chabasses, 45140 Ormes Ormes 45140 Loiret Centre-Val de Loire 06 30 59 52 28 http://www.ville-ormes.fr https://www.ville-ormes.fr/vos-demarches/places-de-spectacles/

Dans le cadre de l’exposition « Deux mots pour te donner des nouvelles… une famille ormoise au cœur de la Première Guerre mondiale »

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