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« Vivre la Grande Guerre à l’Arrière – Lignes de vies brisées, entre le petit peuple paysan et ouvrier et les élites » par Pierre Allorant, Maison de la Polyculture, Ormes

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Polyculture · Ormes

« Vivre la Grande Guerre à l’Arrière – Lignes de vies brisées, entre le petit peuple paysan et ouvrier et les élites » par Pierre Allorant, Maison de la Polyculture, Ormes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de la Polyculture
Adresse
19 rue des Chabasses, 45140 Ormes
Ville
45140 Ormes
Département
Loiret

« Vivre la Grande Guerre à l’Arrière – Lignes de vies brisées, entre le petit peuple paysan et ouvrier et les élites » par Pierre Allorant Samedi 19 septembre, 18h00 Maison de la Polyculture Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Deux mots pour te donner des nouvelles… une famille ormoise au cœur de la Première Guerre mondiale »

Maison de la Polyculture 19 rue des Chabasses, 45140 Ormes Ormes 45140 Loiret Centre-Val de Loire 06 30 59 52 28 http://www.ville-ormes.fr https://www.ville-ormes.fr/vos-demarches/places-de-spectacles/
Dans le cadre de l’exposition « Deux mots pour te donner des nouvelles… une famille ormoise au cœur de la Première Guerre mondiale »

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