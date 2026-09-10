Vivre tout simplement Théâtre du Cyclope Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 20:30 –

Gratuit : non De 10,50 € à 15 € Tarif plein : 15 €Tarif réduit : 10,50 €Tarif adhérent : 9 €Réservation en ligne sur www.theatreducyclope.comou par téléphone au 02.51.86.45.07 Tout public

Le Narrateur nous embarque dans ses souvenirs. Il était Antonin.Antonin est employé de pompes funèbres. Seul avec ses cadavres, dans sa boutique bien trop étroite, il travaille toute la journée. Installé dans une routine mortifère, il ne ressent plus rien. Pas la moindre émotion. Il ressemble de plus en plus aux personnes qu’il met en terre.Mais un jour, Camille, joyeuse et lumineuse, pousse la porte de sa boutique. Elle souhaite organiser ses propres obsèques. Déconcerté et bousculé par cette demande exceptionnelle, Antonin accepte.L’histoire suit les deux personnages, Antonin et Camille, qui vont apprendre à se connaître, à se changer l’un et l’autre, pour finalement accepter de se quitter. Après la rencontre, celui qui n’avait plus goût en la vie sait l’aimer de nouveau tandis que celle pleine de joie peut vivre son dernier chemin entourée de tendresse. À partir de 12 ans | Durée : 1h20 Compagnie : Compagnie Art’êtresAuteur.ice : Adaptation théâtrale du roman de Julie LéalMise en scène : Solène de FombelleAssistante mise en scène : Johanna SanchezComédienn.es : Jules Pouille, Antoine Souillard & Laurie BoureauScénographie : Zoé Logie de MersanDiffusion : Violette FournyCrédit photos : Jade Boureau et Martin Golob

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/



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