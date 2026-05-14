VOCE TOLOSA BASILIQUE NOTRE DAME DE LA DAURADE Toulouse

Toulouse

VOCE TOLOSA

BASILIQUE NOTRE DAME DE LA DAURADE 1 Place de la Daurade Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Psaume 42 de Mendelssohn et la messe du Couronnement seront interprétés dans le cadre magnifique de la basilique de La Daurade par l’Ensemble Vocal Voce Tolosa sous la direction d’Olivier Perny. Marc Chiron fera entendre les deux majestueux orgues de l’église.

Mendelssohn composa ce sommet de son œuvre de musique religieuse en cadeau de mariage. Il vous en fait ici cadeau pour débuter magnifiquement un bel été !

La messe KV317, l’une des plus populaires de Mozart verra le chœur partager l’interprétation avec les quatre solistes

– La soprano, Céline Laborie

– L’alto, Cristelle Gouffé

– Le ténor, Patrick Garayt

– Le basse, Julien Véronese

Ils seront accompagnés à l’orgue par Marc Chiron et au hautbois par Gilles Rimauro. .

BASILIQUE NOTRE DAME DE LA DAURADE 1 Place de la Daurade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact.vocetolosa@gmail.com

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English :

Mendelssohn?s Psalm 42 and the Coronation Mass will be performed in the magnificent setting of the Basilica de La Daurade by the Ensemble Vocal Voce Tolosa, conducted by Olivier Perny. Marc Chiron will play the church?s two majestic organs.

L’événement VOCE TOLOSA Toulouse a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE