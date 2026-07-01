Vogue de Montmiral Le Village Montmiral
samedi 25 juillet 2026 · Le Village · Montmiral
Informations pratiques
Montmiral
Vogue de Montmiral
Le Village Centre du village Montmiral Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Le Comité des fêtes organise la traditionnelle vogue de Montmiral au coeur du village ! De nombreuses animations sont prévues sur l’ensemble du week-end !
.
Le Village Centre du village Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 17 31 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vogue de Montmiral
The Festival Committee is organizing the traditional Montmiral festival in the heart of the village! There will be plenty of activities throughout the weekend!
L’événement Vogue de Montmiral Montmiral a été mis à jour le 2026-07-08 par Valence Romans Tourisme