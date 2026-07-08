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AGENDA · Arcachon

Voile Quai Goslar Arcachon

samedi 11 juillet 2026 · Quai Goslar · Arcachon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Quai Goslar
Adresse
Cercle de Voile d'Arcachon
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Voile

Quai Goslar Cercle de Voile d’Arcachon Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-25 2026-07-26

11/07 Régate de pinasses
12/07: Régate de monotypes
25/07 Régate des pinasseyres
26/07 Régate de monotypes   .

Quai Goslar Cercle de Voile d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 05 92  contact@voile-arcachon.org

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English : Voile

L’événement Voile Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon

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