Voile Quai Goslar Arcachon

Informations pratiques

Arcachon

Voile

Quai Goslar Cercle de Voile d’Arcachon Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12 2026-07-25 2026-07-26

11/07 Régate de pinasses

12/07: Régate de monotypes

25/07 Régate des pinasseyres

26/07 Régate de monotypes .

Quai Goslar Cercle de Voile d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 05 92 contact@voile-arcachon.org

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English : Voile

L’événement Voile Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon