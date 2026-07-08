AGENDA · Arcachon
Voile Quai Goslar Arcachon
samedi 11 juillet 2026 · Quai Goslar · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Voile
Quai Goslar Cercle de Voile d’Arcachon Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-25 2026-07-26
11/07 Régate de pinasses
12/07: Régate de monotypes
25/07 Régate des pinasseyres
26/07 Régate de monotypes .
Quai Goslar Cercle de Voile d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 05 92 contact@voile-arcachon.org
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English : Voile
L’événement Voile Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon
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