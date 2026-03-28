Voile de lumière Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Voile de lumière

Jeudi 14 janvier 2027 à partir de 10h.

Jeudi 21 janvier 2027 à partir de 10h.

Samedi 23 janvier 2027 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 10:00:00

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-14 2027-01-21 2027-01-23

Spectacle pour enfants à partir de 6 mois, par la Cie Zita la Nuit.

A l’approche d’une fin d’année, les étoiles scintillent peu à peu pour éclairer nos rêves et accompagner nos chemins d’enfances

Un duo dansé au cœur de l’hiver, entre douceur et scintillement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A children’s show for children %E0 ages 6 months and up, by the Zita la Nuit theater company.

L’événement Voile de lumière Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille