Voile de lumière Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
jeudi 14 janvier 2027 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Voile de lumière
Jeudi 14 janvier 2027 à partir de 10h.
Jeudi 21 janvier 2027 à partir de 10h.
Samedi 23 janvier 2027 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 10:00:00
fin : 2027-01-14
Date(s) :
2027-01-14 2027-01-21 2027-01-23
Spectacle pour enfants à partir de 6 mois, par la Cie Zita la Nuit.
A l’approche d’une fin d’année, les étoiles scintillent peu à peu pour éclairer nos rêves et accompagner nos chemins d’enfances
Un duo dansé au cœur de l’hiver, entre douceur et scintillement .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A children’s show for children %E0 ages 6 months and up, by the Zita la Nuit theater company.
L’événement Voile de lumière Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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