Voile gourmande aux Pays des Huîtres Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer
Voile gourmande aux Pays des Huîtres Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer mardi 21 juillet 2026.
Voile gourmande aux Pays des Huîtres Domaine de Beg Porz
Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
À l’heure de l’apéro, sortez en mer 2h avec notre skipper, dégustez quelques huîtres, participez aux manœuvres et prenez la barre ! .
Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Voile gourmande aux Pays des Huîtres Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS