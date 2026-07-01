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Voir Lire Jouer dehors, Parc de la Méta, Nantes

mercredi 29 juillet 2026 · Parc de la Méta · Nantes

Voir Lire Jouer dehors, Parc de la Méta, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Parc de la Méta
Adresse
Rue de l'Étang - Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Voir Lire Jouer dehors Mercredi 29 juillet, 16h00 Parc de la Méta Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:00:00+02:00

En partenariat avec la ludothèque de Saint-Herblain, la bibliothèque mobile circule dans les parcs et jardins du Grand Bellevue. Des rendez-vous pour redécouvrir le plaisir de lire, jouer en plein air et participer à des ateliers créatifs.
Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner

Parc de la Méta Rue de l’Étang – Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la ludothèque de Saint-Herblain, la bibliothèque mobile circule dans les parcs et jardins du Grand Bellevue été2026

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