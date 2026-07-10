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Voir Lire Jouer dehors Square des Lauriers Nantes

mardi 21 juillet 2026 · Square des Lauriers · Nantes

Voir Lire Jouer dehors Square des Lauriers Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Square des Lauriers
Adresse
Place des Lauriers - Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 16:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la ludothèque de Saint-Herblain, la bibliothèque mobile circule dans les parcs et jardins du Grand Bellevue. Des rendez-vous pour redécouvrir le plaisir de lire, jouer en plein air et participer à des ateliers créatifs.Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner

Square des Lauriers Nantes 44100


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