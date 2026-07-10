Voir Lire Jouer dehors Square des Lauriers Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 16:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec la ludothèque de Saint-Herblain, la bibliothèque mobile circule dans les parcs et jardins du Grand Bellevue. Des rendez-vous pour redécouvrir le plaisir de lire, jouer en plein air et participer à des ateliers créatifs.Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner

Square des Lauriers Nantes 44100



Afficher la carte du lieu Square des Lauriers et trouvez le meilleur itinéraire

