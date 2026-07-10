AGENDA · Nantes99vues
Voir Lire Jouer dehors Square des Lauriers Nantes
mardi 21 juillet 2026 · Square des Lauriers · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 16:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la ludothèque de Saint-Herblain, la bibliothèque mobile circule dans les parcs et jardins du Grand Bellevue. Des rendez-vous pour redécouvrir le plaisir de lire, jouer en plein air et participer à des ateliers créatifs.Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner
Square des Lauriers Nantes 44100
Afficher la carte du lieu Square des Lauriers et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026