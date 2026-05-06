Voix de femmes en arc de mémoire autour de Modeste Testas, Statue de Modeste Testas, Bordeaux

Voix de femmes en arc de mémoire autour de Modeste Testas Samedi 16 mai, 14h00 Statue de Modeste Testas Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Des femmes de territoires ultramarins et régions marquées par la traite esclavagiste liront, chanteront et déclameront en langues créoles et autres. Un moment de mémoire pour faire vivre l’histoire de l’esclavage à travers les héritages.

Collectif Voix de femmes

Un évènement « Journées de la mémoire«

Statue de Modeste Testas Quai Louis XVIII, 33000 Bordeaux Bordeaux 33082 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]

Autour de la statue d’Al Pouessi, dite Modeste Testas, un arc humain et artistique se forme. jmbx26 bordeaux

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval