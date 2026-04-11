Voix et Route Romane leçon de musique Sélestat
dimanche 20 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Voix et Route Romane leçon de musique
Place du Marché Vert Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 17:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Un temps d’échange ponctué de démonstrations et d’extraits, pour mieux entrer dans l’univers du concert
Rencontre privilégiée avec l’ensemble Leones qui déballe tout et nous offre une leçon de musique sans chichi découvrez le contexte historique du programme, les instruments anciens, et les coulisses du travail musical. Un temps d’échange ponctué de démonstrations et d’extraits, pour mieux entrer dans l’univers du concert. 0 .
Place du Marché Vert Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 9 50 60 13 93 accueil@voix-romane.com
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English :
A time of exchange, punctuated by demonstrations and excerpts, to help you enter the world of the concert
L’événement Voix et Route Romane leçon de musique Sélestat a été mis à jour le 2026-08-12 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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