Informations pratiques

Sète

VOIX VIVES DE MÉDITERRANÉE EN MÉDITERRANÉE — FESTIVAL DE POÉSIE

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-17

Du 17 au 25 juillet 2026, Sète devient la capitale mondiale de la poésie méditerranéenne. Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée investit les rues, les places, les quais et les jardins de la ville avec plus de 680 manifestations — lectures, spectacles, animations de rue, ateliers, expositions, guinguettes et marché du livre.

Le plus grand festival de poésie méditerranéenne au monde

Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée est un festival international de poésie qui rassemble chaque année des poètes du pourtour méditerranéen et du monde entier dans les rues de Sète. Plus de 680 manifestations en neuf jours — lectures publiques, spectacles, rencontres avec les poètes, animations de rue, ateliers, expositions, guinguettes poétiques et marché du livre.

Une poésie vivante, dans la rue, pour tous

Le festival est né d’une conviction la poésie appartient à tous et se vit dans la rue, dans l’espace public, gratuitement. 99% des manifestations sont en accès libre. Poètes, conteurs, musiciens, comédiens et animateurs de rue partagent leurs mots et leurs voix avec les passants, les curieux, les habitués.

La Place du Livre — marché de la poésie

Pendant toute la durée du festival, la Place du Livre réunit éditeurs et libraires spécialisés en poésie. Un espace unique en France pour rencontrer les éditeurs, acheter des recueils, faire dédicacer ses livres par les poètes invités.

Une web radio dédiée

Le festival dispose de sa propre web radio, accessible en ligne pendant toute la durée de l’événement — pour suivre lectures et spectacles en direct ou en différé. .

Sète 34200 Hérault Occitanie contact@voixvivesmediterranee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 17 to 25, 2026, Sète will become the world capital of Mediterranean poetry. Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée will take over the city’s streets, squares, waterfronts, and gardens with more than 680 events—including readings, performances, street entertainment, workshops, exhibitions, open-air cafés, and a book fair.

L’événement VOIX VIVES DE MÉDITERRANÉE EN MÉDITERRANÉE — FESTIVAL DE POÉSIE Sète a été mis à jour le 2026-07-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE