VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU, Ciné Saint-Leu, Amiens

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU Vendredi 20 mars, 18h00 Ciné Saint-Leu Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T18:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:20:00+01:00

Fin : 2026-03-20T18:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:20:00+01:00

Pour échapper à la prison, un détenu choisit de simuler la folie. L’humour de Forman enflamme une allégorie sur l’oppression, la rébellion et la quête de liberté, qui met en valeur un héros anticonformiste (Jack Nicholson, éblouissant). Une fable magnifique, chargée d’humanité et d’émotion, cinq fois récompensée aux Oscars.

Restauration par The Academy Film Archive, supervisée par Tessa Idlewine, financement par Teatro Della Pace Film (Paul Zaentz). Numérisation 4K et restauration numérique de l’image par Roundabout Entertainment et restauration audio par John Polito chez Audio Mechanics à partir d’un mixage 5.1 printmaster de 2001 approuvé par Miloš Forman. Ressortie en salles par la Filmothèque Distribution.

Ciné Saint-Leu 33 rue Vanmarcke, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cine-st-leu.com/film.html#/media/1243?showId=17686 »}]

