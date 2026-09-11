Vol au-dessus d’un nid de coucou, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes

Informations pratiques

Vol au-dessus d’un nid de coucou Dimanche 27 septembre, 18h00 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T18:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:13:00+02:00

Fin : 2026-09-27T18:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:13:00+02:00

Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=L3JJQ »}]

Festival pia – Randle P. McMurphy se fait interner pour échapper à la prison. Il va être touché par la détresse et la solitude des patients. Très rapidement, il comprend que l’infirmière en chef, M… Grenier à sel Vol au-dessus d’un nid de coucou