Vol au-dessus d’un nid de coucou, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes
dimanche 27 septembre 2026 · Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) · Trappes
Informations pratiques
Vol au-dessus d’un nid de coucou Dimanche 27 septembre, 18h00 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T18:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:13:00+02:00
Fin : 2026-09-27T18:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:13:00+02:00
Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=L3JJQ »}]
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