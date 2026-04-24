Volare, canthare… d’Alésia ! [Visite flash], Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse

Volare, canthare… d’Alésia ! [Visite flash] Samedi 13 juin, 14h00 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. L’entrée du musée et de l’exposition « Gaulois mais Romains ! » sont exceptionnellement gratuites à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:30:00+02:00

Découvert à Alésia en 1862, il est offert à Napoléon III. On raconte à l’époque que cette coupe avait appartenu à Jules César, lui-même. On verra qu’il n’en n’est rien.

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Photo : © MAN / Valorie Gô

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Découvrez les petits secrets de ce vase (un canthare) en argent. archéologie musée saint-raymond

© MAN / Valorie Gô