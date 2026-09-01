VOLCAN AU COUCHER DU SOLEIL Agde
jeudi 24 septembre 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
VOLCAN AU COUCHER DU SOLEIL
Agde Hérault
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Thèmes de l’animation volcanisme, géologie, faune et flore, balade nature et panorama
En gravissant ce célèbre volcan agathois, laissez-vous guider à travers les secrets du volcanisme et les richesses de l’histoire locale. Au sommet, savourez un panorama à couper le souffle et assistez à un coucher de soleil inoubliable sur la Méditerranée.
#ESCAPADE
#SORTIENATURE .
Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Event themes: volcanism, geology, flora and fauna, nature walks and panoramas
L’événement VOLCAN AU COUCHER DU SOLEIL Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34
À voir aussi à Agde (Hérault)
- SHOW CABARET AUX ARÈNES LE CAP D’AGDE Agde 11 septembre 2026
- CONFÉRENCE LES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE, CLEF DE VOÛTE DU CANAL DU MIDI Agde 11 septembre 2026
- EXPOSITTION RESSAC DE CHAMPIEUX Agde 11 septembre 2026
- MONSIEUR KONASS Agde 12 septembre 2026
- MEETING COX TOUJOURS 33ÈME ÉDITION LE CAP D’AGDE Agde 12 septembre 2026