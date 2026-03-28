Vole papillon Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Vole papillon

Dimanche 15 novembre 2026 à partir de 15h et à partir de 16h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants

Le printemps est arrivé ! Dans la campagne, une toute petite chenille se hisse sur le tronc d’un arbre. Entre les branches elle fabrique un cocon…



Jeux de doigt, comptines connues et aimées de tous les enfants dès 3 mois , marionnettes et surprises visuelles, chansons jouées au son de l’harmonica, de la guitare rythment ce spectacle coloré et joyeux. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement Vole papillon Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille