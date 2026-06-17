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Voltige Les Chevaux du Coat Plourivo

Voltige Les Chevaux du Coat Plourivo mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Les Chevaux du Coat

Adresse : 14B Route de Coat Bruc

Ville : 22860 Plourivo

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plourivo

Voltige

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Pour améliorer son aisance corporelle et mieux communiquer avec le cheval. Une demi journée unique pour bouger avec le cheval en musique. Enfants de 5 à 15 ans, pour initié ou débutant.   .

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76 

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English :

L’événement Voltige Plourivo a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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