Vos bibliothèques dans la jungle 2.0., Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Vos bibliothèques dans la jungle 2.0. Mardi 17 mars, 17h30 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-17T17:30:00+01:00 – 2026-03-17T19:30:00+01:00
Fin : 2026-03-17T17:30:00+01:00 – 2026-03-17T19:30:00+01:00
L’arrivée de l’intelligence artificielle dans les bibliothèques vous angoisse ? Les livres numériques ont changé votre vie ? Vous calculez l’impact carbone de chaque post sur les réseaux sociaux ? Vous trouvez que les écrans ont parfois du bon ? Venez débattre avec nous de l’avenir numérique de vos bibliothèques !
Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie
