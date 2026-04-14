Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux
Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux mardi 28 avril 2026.
Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT 28 et 29 avril Bordeaux – Hangar 14 Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Bordeaux – Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Nous vous offrons* un exemplaire du MémentoCSE 2025-2026, le guide pratique CSE -DS/RS – COS/CAS. Valeur 39 € *dans la limite des stocks disponibles
MementoCSE
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