Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux

Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT 28 et 29 avril Bordeaux – Hangar 14 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Bordeaux – Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Nous vous offrons* un exemplaire du MémentoCSE 2025-2026, le guide pratique CSE -DS/RS – COS/CAS. Valeur 39 € *dans la limite des stocks disponibles

MementoCSE