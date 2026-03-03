Voyage à Venise au XVIIe siècle Rouen

Voyage à Venise au XVIIe siècle

Un programme sur instruments anciens pour découvrir l’âge d’or de la musique vénitienne et rencontrer les maîtres qui ont ouvert la voie à Vivaldi.

Au XVIIe siècle, Venise est une des grandes capitales de la musique. Dans ses églises majestueuses et ses salles de spectacles, des compositeurs comme Castello ou Valentini inventent un style flamboyant en même temps qu’ils dessinent les contours de la musique du futur. La sonate, forme centrale de ce concert naît ici, sur des fondations dont Vivaldi, bientôt, fera un monument. Un concert pour découvrir les racines baroques italiennes qui puisent au cœur de l’effervescence musicale de Venise, là où les harmonies virtuoses se reflètent dans les eaux scintillantes de la Sérénissime . .

