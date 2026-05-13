Voyage au cœur de l’archéologie, Musée Archéologique, Strasbourg
Voyage au cœur de l’archéologie, Musée Archéologique, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Voyage au cœur de l’archéologie Samedi 23 mai, 19h00 Musée Archéologique Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Visite libre des collections du Musée Archéologique
Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Les collections du musée invitent à un voyage dans le temps à travers l’histoire antique de l’Alsace, depuis les origines de la Préhistoire (600 000 ans avant J.-C.) jusqu’à l’aube du Moyen Âge (800 ans après J.-C.) : les chasseurs de mammouths du Paléolithique, les premiers agriculteurs du Néolithique, les nécropoles des âges du Bronze et du Fer, la vie quotidienne des Gallo-Romains et la richesse de la civilisation mérovingienne en Alsace. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue
Visite libre des collections du Musée Archéologique
© Musées de Strasbourg
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